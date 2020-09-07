Жителі Тернопільщини допомогли псевдопрацівникам банку привласнити їх кошти

Майже 40000 гривень – саме в стільки обійшлося жителям Тернопільської області спілкування з телефонним шахраями. Громадяни повідомляли аферистам дані, за допомогою яких вони майстерно спустошували чужі електронні гаманці.

Одна з потерпілих звернулася до працівників Бучацького відділення поліції й попросила розшукати невідомого чоловіка, який привласнив її грошові кошти.

Аферист зателефонував до жінки й представився співробітником фінансової установи. Він розповів про збій системи в результаті чого відбулося автоматизоване блокування карткових рахунків. Аби усунути даний недолік необхідно повідомити персональні дані, що й зробила краянка. Вже через певний проміжок часу вона отримала сповіщення про зняття готівки в розмірі 35 000 гривень.

Від аналогічного злочину потерпіла й жителька Заліщицького району. Пройдисвіт зняв з електронного гаманця потерпілої 2500 гривень.

За фактами шахрайства поліцейські відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 190 ККУ.

Правоохоронці застерігають жителів краю, не довіряти невідомим. Запам’ятайте: працівники фінансових установ, ніколи ні за яких обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть дізнаватись особисту інформацію. Всі дані, якими ви володієте, щодо вашого електронного гаманця є конфіденційною інформацією.

Не повідомляйте, пін-коди від електронних гаманців. Не виконуйте за вказівками злочинців дії з терміналами та банкоматами. Ви самі того не розуміючи, замість отримати, переведете кошти на інші рахунки, які потім зникають безслідно. У шахраїв на меті лише одне, легко збагатитися за ваш рахунок.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області