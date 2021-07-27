Жителів Одеси викрили в інтернет-шахрайстві з продажем електронної та оргтехніки

Зловмисникам слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Київський районний суд міста Одеси обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Правоохоронці встановили, що правопорушники, які переїхали до Одещини з Миколаївської області, створили ряд фішингових інтернет-магазинів, де пропонували людям електронну, мобільну, комп’ютерну та іншу техніку зі знижкою на умовах передоплати.

Створюючи враження реальних менеджерів, зловмисники, щойно отримували замовлення від клієнтів, передзвонювали їм нібито з cаll-центру і переконували: товар у наявності в якомусь іншому місті, тому його доставка можлива лише певною поштою і за умови повної попередньої оплати. Ошукані громадяни вводили дані своїх банківських карток у форму на сайті або перераховували кошти на реквізити, що надавали правопорушники, а ті знімали їх і більше на зв’язок не виходили. Збитки, нанесені потерпілим, склали більше мільйона гривень.

За місцем мешкання фігурантів поліцейські, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення, провели ряд санкціонованих обшуків і вилучили в якості речових доказів банківські картки, на які покупці неіснуючого товару перераховували гроші, квитанції про зняття з них готівки, мобільні телефони, ноутбуки тощо, а також схожі на пістолети предмети та набої.

Наразі двом причетним до злочинної схеми особам працівники Слідчого управління поліції Одещини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили підозри у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно з чинним законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Розгляд питання про притягнення підозрюваних до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, буде можливий після отримання результатів експертного дослідження, на яке її направлено.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом Управління протидії кіберзлочинам

в Одеській області)