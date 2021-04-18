Жителька Ужгорода, яка представлялася соцпрацівницею, обікрала близько десятка хат

37-річна ужгородка промишляла, як в обласному центрі, так і в Мукачеві, Сваляві та Перечині.

Крадійка підшукувала людей похилого віку, представлялася соціальним працівником, заходила до помешкань, а в подальшому цупила гроші, ювелірні прикраси, мобільні телефони.

Про це повідомили у поліції Закарпаття.

На сьогодні доведено, що у такий спосіб зловмисниця обікрала помешкання п’яти жителів Ужгородського району. Також встановлено, що жінка причетна до вчинення крадіжок у Мукачеві, Сваляві та Перечині.

Наразі жінку взято під вартою. За скоєне підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі.

Затриманій інкримінують злочин, передбачений частинами 2 та 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжки вчиненні повторно та з проникненням до приміщень. // Діло