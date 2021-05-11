Жительку Чигиринщини судитимуть за вбивство новонародженої дитини

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ст. 117 КК України).

За версією слідства, обвинувачена в грудні 2020 року, в підсобному приміщенні власного домогосподарства самостійно народила доношену, життєздатну дитину та відразу після пологів позбавила її життя шляхом удушення.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури