Жительку Харківщини затримала за вбивство свого співмешканця

Жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

18 серпня близько 00:30 до поліції звернулася 33-річна мешканка міста Краснограда. Вона повідомила, що штовхнула співмешканця, після чого він впав та помер.

Під час виїзду на місце поліцейські виявили на тілі чоловіка ножові поранення.

Як виявилося, напередодні ввечері між співмешканцями виникла суперечка під час застілля. В ході сварки зловмисниця декілька разів вдарила 44-річного чоловіка кухонним ножем в область грудної клітини. Від отриманих травм він помер.

Речові докази вилучені.

Поліцейські затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області