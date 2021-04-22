Жительница Донецкой области решила отомстить бывшему мужу, организовав нападение на его дом

Жительница города Лиман организовала разбойное нападение на дом своего бывшего мужа.

Об этом сообщили в управлении уголовного розыска полиции Донецкой области.

Женщина решила отомстить бывшему мужу. После очередного конфликта она спланировала разбойное нападение. Исполнителей задуманного нашла в Херсонской области – трех ранее судимых мужчин. Приезжих она встретила на собственном автомобиле и поселила в местной гостинице.

Преступники ворвались в дом частного предпринимателя в его отсутствие. Жертвой разбойников стала его жена, которая находилась дома одна. Нападавшие сорвали с женщины золотые украшения, забрали мобильный телефон, а затем связали ее, требуя деньги. Когда домой вернулся хозяин, нападавшие его избили и заставили отдать ключ от сейфа, откуда забрали ювелирные изделия, 5300 долларов и 100 тысяч гривен. После того, как бандиты ушли, пострадавшие самостоятельно освободились от веревок и обратились в полицию.

После совершенного преступления разбойники с похищенным вернулись на Херсонщину, где их задержали полицейские. При силовой поддержке спецподразделения КОРД полиция Донецкой области провела обыски по местам проживания организатора преступления, двух херсонских фигурантов разбоя и их земляка-пособника, который взял себе похищенное имущество для хранения и сбыта. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. // Преступности.НЕТ