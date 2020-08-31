Жительница Николаева отдала аферистам ₴182 тысячи

27-летняя жительница Заводского района Николаева лишались 182 тысяч гривен после того, как заплатила их якобы в качестве «предоплаты за автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полиции отметили, что девушка хотела приобрести автомобиль через интернет, и направила «владельцу» машины предоплату. После перечисления денег она потеряла с ним связь. 28 августа она заявила о мошенничестве в полицию.

В тот же день в Ингульский отдел полиции обратилась 34-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что после общения по телефону с незнакомцем, который представился работником банка и попросил назвать частную информацию с смс-сообщения, с ее счета исчезли 50 тысяч гривен.

А в Корабельном районе также 28 августа жертвой аферистов стала 53-летняя женщина. Около 9:45 ей позвонил псевдоработник банка, и под предлогом продления срока действия ее банковской карты завладел денежными средствами в сумме 30 тысяч гривен.

По всем фактам следователи проводят расследование по части 1, 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины и устанавливают лиц, причастных к мошенничеству. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

«Уважаемые граждане! Еще раз призываем вас, будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации аферистов, ограничьте общение с незнакомцами на улицах и по телефону, не доверяйте посторонним лицам свои личные данные и не спешите отправлять свои средства неизвестным людям. Если вы стали жертвой мошеннических схем, срочно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните 102», – в очередной раз обратились в полиции. // Преступности.НЕТ