Поліція Вінниччини розшукує осіб, які підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину (фото)
Управлінням карного розшуку обласного главку поліції розшукуються особи, які підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину:
35-річний Глазков Євген Сергійович, 35-річний Харкоз Ренат Віталійович, 30-річний Харкоз Родіон Віталійович.
Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцезнаходження розшукуваних, можуть повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59-41-55, (097) 533-79-25 або 102. Конфіденційність гарантовано.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet