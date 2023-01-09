Поліція Вінниччини розшукує осіб, які підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину (фото)

Управлінням карного розшуку обласного главку поліції розшукуються особи, які підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину:

35-річний Глазков Євген Сергійович, 35-річний Харкоз Ренат Віталійович, 30-річний Харкоз Родіон Віталійович.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцезнаходження розшукуваних, можуть повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59-41-55, (097) 533-79-25 або 102. Конфіденційність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Вінницької області