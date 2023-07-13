Групу осіб викрито у привласненні державних приміщень на ₴24 млн.

Дев’ятьом особам, серед яких – службовці державного та комунального підприємств, повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві спільно зі слідчими Голосіївського відділу поліції столиці за процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури викрили злочинну «схему» привласнення підвальних приміщень одного з державних підприємств шляхом шахрайства з використанням підробних документів.

У 2019 році службовці державного та одного з комунальних підприємств Києва, вступивши у злочинну змову, здійснили дії, які були направлені на відчуження державного майна у приватну власність. Організатори – двоє жителів Києва.

Підозрювані оформлювали право власності на сім об’єктів нерухомості шляхом створення фіктивних інвестиційних договорів та інших документів. Роль інвесторів виконували підставні особи. Частина нерухомості оформлювалася на одного з організаторів «схеми».

Відповідно до фіктивних договорів, об’єкти та навколишня територія мали б відремонтуватися, а 5% від вартості робіт відраховували у державний бюджет. Натомість подібні роботи не проводили, а підроблені договори не відповідали встановленим законодавством вимогам. У результаті збитки від такої оборудки становлять 24 млн грн.

Дев’ятьом учасникам організованої групи повідомили підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

– ст. 190 (Шахрайство);

– ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

– ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги)

– ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)

– ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Досудове розслідування триває. На даний час на всі об’єкти нерухомості накладено арешти. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів учасникам злочинної групи.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України