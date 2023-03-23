запорізькі поліцейські викрили зловмисника, який викрав y підприємця понад 2 мільйони гривень

На одному з блокпостів міста крадія зупинили поліцейські. В його автомобілі виявили речі, які він встиг придбати за викрадені кошти. Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину.

До відділу поліції № 6 Запорізького райуправління звернувся приватний підприємець і повідомив, що вночі невідомі проникли до будинку, розташованого на території його фермерського господарства, звідти викрали грошові кошти в сумі 2,1 мільйона гривень.

Викрили злодія працівники Мелітопольського РУП на одному з контрольних пунктів пропуску Запоріжжя. При огляді авто у сумці 32-річного раніше судимого чоловіка правоохоронці виявили понад 508 тисяч гривень. Звідки ці гроші, він пояснити не міг.

Працівники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції знайшли серед купюр фінансові документи та записи потерпілого-підприємця.

Як з’ясувалося, після скоєння крадіжки зловмисник витрачав викрадені кошти на власний розсуд. Він встиг придбати автівку, ноутбук, мобільний телефон та особисті речі. Транспортний засіб, грошові кошти та інші речові докази злочинної діяльності вилучено.

20 березня на підставі зібраної доказової бази слідчим відділу поліції №6 Запорізького РУП фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід – домашній арешт.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури. Наразі правоохоронці проводять заходи щодо накладення арешту на вилучене майно та встановлення інших осіб, причетних до скоєння злочину.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області