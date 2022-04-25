Жителя Черкаського району засуджено до 5 років позбавлення волі за вбивство брата

За принципової позиції прокурорів Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури Канівським міськрайонним судом Черкаської області засуджено до позбавлення волі чоловіка, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Під час судового розгляду доведено, що 30-річний чоловік, мешканець с. Малий Ржавець Черкаського району, 16.06.2020 під час розпиття спиртних напоїв умисно, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, наніс брату удари руками та ногою в область голови, чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді травми голови з переломом кісток склепіння, крововиливу під тверду оболонку мозку, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень. Від отриманих травм потерпілий помер.

Враховуючи наявність доказів, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури