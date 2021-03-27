Жителя Чернігівщини судитимуть за навмисне вбивство, скоєне у Києві

Чоловік раніше відбував покарання за умисне вбивство земляка. Запобіжний захід – тримання під вартою, на період судового розгляду залишено незмінним.

Подія сталася восени минулого року. До столичної поліції зателефонували перехожі та повідомили, що на Лисій горі у Голосіївському районі виявили мертвого чоловіка. Негайно на місце події виїхали поліцейські зі службовим собакою.

Як розповів старший слідчий Голосіївського управління поліції Микола Неразік, для встановлення причетної до вбивства особи та затримання правоохоронцям знадобилося менше доби:

«У рамках розпочатого кримінального провадження ми провели необхідні слідчі дії, вилучили речові докази, ретельно обстежили місцевість та встановили обставини події. Потерпілий і зловмисник були знайомі між собою. Під час розпивання спиртного вони почали конфліктувати та битися. Від отриманих травм 46-річний уродженець Рівненщини помер на місці».

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала через сукупність травм голови та шиї, на якій виявлено шість ножових поранень. Також ДНК-експертиза підтвердила, що вилучені у підозрюваного особисті речі мають залишки крові загиблого.

«У 2006 році на Чернігівщини 34-річний фігурант вбив парубка, за що отримав дев’ять років тюремного ув’язнення. Ми долучили цю інформацію до матеріалів кримінального провадження та за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №1 змінили кваліфікацію з частини першої на пункт тринадцятий частини другої статті 115 Кримінального кодексу України – це вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Тепер зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі», — повідомив правоохоронець.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Києві