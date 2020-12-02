Жителя Херсонщины оштрафовали на 8500 грн. за эксгибиционизм

Демонстрация незнакомой женщине обнаженного полового органа стоила жителю села Рыбальче Голопристанского района Херсонской области 8500 грн

Об этом сообщает Depo.Херсон со ссылкой на » Судебный репортер «.

Инцидент произошел еще в июне примерно в 22.00 часов в селе Рыбальче Голопристанского района Херсонской области возле обелиска Славы. Местный житель обнажил свой половой орган и продемонстрировал его женщине, которая шла по улице.

В суде мужчина вину признал и чистосердечно раскаялся. Вина также подтверждается протоколом осмотра места происшествия и протоколом проведения следственного эксперимента с фототаблицами. На следственном эксперименте подозреваемый и потерпевшая объяснили, как все происходило.

Действия квалифицировали как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся исключительным цинизмом.