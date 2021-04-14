Жителя Коростишівського району обвинувачують у жорстокому вбивстві двох собак

У середу, 14 квітня 2021 року, Коростишівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом умисного особливо жорстокого поводження із двома собаками, що призвело до їх загибелі, скоєне місцевим жителем (ч. 3 ст. 299 КК України).

Скоєння тяжкого злочину стосовно тварин інкримінують 26-річному чоловіку.

Трагічні події, які викликали значний резонанс серед місцевих жителів, сталися у лютому цього року, в одному із сіл Коростишівського району.

Перебуваючи на своєму подвір’ї (проживав у приватному будинку), чоловік побачив, що неподалік по вулиці бігають собаки – вівчарка, що жила в односельчанки, та ще один безпородний безпритульний пес. Тоді у зловмисника й виник умисел, як він пояснив слідству, покуштувати собачатини. Зловивши тварин, розправився з ними особливо жорстоко, застосовуючи сокиру, ножі та пилку.

У ході досудового розслідування свою вину визнав.

Потерпілою – односельчанкою, власницею вівчарки, з метою відшкодування завданої шкоди, заявлено цивільний позов на суму 50 тис. грн.

Справу розглядатиме Коростишівський районний суд.

Публічне обвинувачення забезпечуватиме Коростишівська окружна прокуратура.

Санкцією зазначеної статті за скоєний злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури