Жителя Кропивницького викрито у шахрайстві під виглядом працевлаштування за кордоном
Фігурант в Інтернеті пропонував платні послуги працевлаштування у Німеччині. Однак отримавши гроші клієнтів – зникав.
Шахрайство викрили співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі слідчими Кропивницького районного управління поліції.
Встановлено, що 20-річний місцевий мешканець на сайті для пошуку вакансій, розміщував оголошення про працевлаштування в Німеччині. Чоловік вимагав передплату за нібито оформлення документів. Однак, одержавши гроші, зловмисник не виконував взятих на себе зобов’язань і блокував клієнтів.
Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка із залученням спецпідрозділу поліції області та вилучили речові докази.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.
Процесуальне керівництво здійснює Кропивницька окружна прокуратура.
Загалом з початку року до кіберполіції надійшло понад 50 звернень громадян щодо шахрайських дій під виглядом працевлаштування. Найчастіше зловмисники вимагали передплату за оформлення документів, медичних довідок, запрошення з-за кордону.
Аби убезпечитись від аналогічних шахрайських схем радимо:
— надавати перевагу вакансіям із офіційним працевлаштуванням;
— шукати роботу через надійні компанії та організації;
— у жодному разі не повідомляти стороннім особам свої персональні дані та не передавати фото документів;
— не робити ніяких внесків та передплат.
Департамент кіберполіції Національної поліції УкраїниTweet