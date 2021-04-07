Жителя Львівщини викрили в інтернет-шахрайстві під виглядом оформлення закордонних віз

Імітуючи послуги з відкриття віз та дозволів на проживання у Сполучених Штатах Америки, фігурант ошукав громадян на понад 600 тисяч гривень. Зловмиснику оголосили підозру.

Протиправну діяльність 27-річного чоловіка викрили працівники управління протидії кіберзлочинам Львівщини спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції.

На профільному сайті фігурант розміщував оголошення про надання послуг з оформлення документів для виїзду до Сполучених Штатах Америки, віз та «зелених карт». «Послуги» з оплати імміграційного збору, виготовлення пакету документів та термінового розгляду справи про відкриття візи чоловік оцінював від 15-ти до 85 тисяч гривень.

Чоловік маскував шахрайську діяльність під офіційну, для цього навіть зареєструвався як підприємець. Клієнти укладали угоди про надання послуг онлайн. Однак після одержання грошей – зловмисник зникав та не виконував взятих на себе зобов’язань. Загалом у такий спосіб правопорушник привласнив понад 600 тисяч гривень.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Галицька окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України