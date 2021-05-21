Жителя Николаевщины посадили на 14 лет за убийство бабушки

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя села Александровка за убийство своей бабушки.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

В суде доказано, что 28 сентября 2020 года, между злоумышленником и его 81-летней бабушкой возник конфликт. В ходе ссоры муж руками нанес удары по жизненно важным органам женщины, после чего задушил ее.

Стоит отметить, что мужчина ранее уже был судим за умышленное убийство.

Суд признал 37-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 13 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении сроков на его апелляционное обжалование. // Преступности.НЕТ