Житомирські поліцейські затримали підозрюваного в замаху на вбивство

Повідомлення про травмування 24-річного жителя села Сліпчиців Черняхівської громади надійшло до поліції пізно ввечері 13 грудня. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали причетного.

У ході першочергових процесуальних дій поліцейські встановили, що того вечора потерпілий був на святкуванні у свого односельця. Під час чаркування між ним та 32-річним іменинником відбувся конфлікт, який продовжився на подвір’ї будинку. Господар взяв з підсобного приміщення сокиру та обухом вдарив опонента по голові та після вчиненого втік. Закривавленого односельця на подвір’ї виявили інші учасники застілля.

Чоловіка ушпиталили до лікарні з травмами голови.

Менше, ніж за годину поліцейські розшукали причетного неподалік місця події. Він сховався в кущах обабіч дороги, чекаючи, коли в його оселі закінчать роботу правоохоронці.

Слідчі Житомирського районного управління поліції затримали чоловіка у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в учиненні замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). 16 грудня за клопотанням слідчих судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним законодавством підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Житомирське районне управління поліції