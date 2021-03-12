Жителя Рівненщини викрили на сутенерстві та збуті наркотиків

У заняття проституцією зловмисник втягнув п’ятьох дівчат, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Окрім цього виду «діяльності», фігурант примушував їх ще й продавати наркотики.

Злочинну діяльність 27-річного жителя села Карпилівка Рівненського району задокументували працівники міграційної поліції Рівненської області спільно зі слідчими відділення поліції № 1 (м. Рівне) за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури у жовтні торік.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник завербував п’ятьох дівчат, жительок Рівного та Рівненського району, віком від 18 до 25 років. Чоловік сам підшуковував клієнтів та відвозив їх в обумовлені місця.

Послуги однієї дівчини коштували від 2000-2500 тисяч гривень за годину, з яких більшу частину коштів сутенер забирав собі. Оплата здійснювалася і готівкою, і по перерахунку на банківську картку.

Окрім втягування у заняття проституцію, 27-річного чоловіка під час оперативної закупки викрили і на незаконному збуті наркотиків. До продажу метамфетаміну та марихуани він примушував і дівчат.

Вчора, 11 березня, у ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта слідчі та оперативники виявили та вилучили поліетиленовий згортки із метамфетаміном та марихуаною.

Також під час проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі, яким користується 27-річний зловмисник, поліцейські виявили та вилучили пристрої для куріння наркотиків, а при поверхневій перевірці керманича — поліетиленовий згорток із метамфетаміном. У рамках досудового розслідування, розпочатого за статтею 307 Кримінального кодексу України, все вилучено скеровано для проведення експертизи.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1, 2 статті 303 Кримінального кодексу України (сутенерство), та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області