Жителя Сарненського району підозрюють у зґвалтуванні малолітньої падчерки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Сарненської окружної прокуратури 12 жовтня 2021 року повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої падчерки (ч. 4 ст. 152 КК України) 28-річному жителю Сарненського району.

Слідством встановлено, що чоловік, влітку цього року, вступив у статевий акт із 13-річною донькою своєї співмешканки. З відповідною заявою до правоохоронців звернулась матір дитини.

13 жовтня слідчим суддею задоволено клопотання органу досудового розслідування, погоджене з прокурором. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури