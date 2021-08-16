За самовільне зайняття землі з курганами судитимуть головного агронома підприємства

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного агронома приватного сільськогосподарського підприємства за фактом самовільного зайняття земельних ділянок з особливо цінних земель (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Миргородського, досудовим розслідуванням встановлено, що головним агрономом приватного сільськогосподарського підприємства з метою збільшення площі земельної ділянки для вирощування пшениці та соняшнику, самовільно зайнято дві земельні ділянки площею майже 3 га на території Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківській області за межами с. Тавільжанка.



Встановлено, що на вказаних землях розташовані об’єкти історико-культурної спадщини — кургани, що визнані пам’ятками археології місцевого значення та відповідно до Закону України «Про охорону археологічної спадщини» перебувають під охороною держави.

28 липня 2021 року головному агроному повідомлено про підозру.

14 серпня 2021 року окружною прокуратурою направлено до Дворічанського районного суду Харківської області обвинувальний акт стосовно головного агронома приватного сільськогосподарського підприємства за фактом самовільного зайняття земельних ділянок з особливо цінних земель (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП у Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури