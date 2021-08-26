В Донецкой области работница Фонда соцстраха присвоила ₴750 тыс. чужих зарплат

В Донецкой области будут судить должностное лицо Фонда социального страхования за завладение более 750 тыс. грн

Специалист-бухгалтер Фонда присваивала чужие зарплаты в течение года.

Как сообщает прокуратура Донецкой области, досудебное расследование в отношении нее завершено.

Женщина обвиняется в завладении денежными средствами в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Как выяснило следствие, с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года она указала свой счет в сведениях о выплате заработной платы работникам территориальных отделений и таким образом незаконно присвоила денежные средства в сумме 754 тыс. грн.

При этом, само должостное лицо получало основную зарплату в другом банковском учреждении, как работник аппарата управления.

Максимальное наказание по санкциям статей — до 12 лет лишения свободы. // Depo.Донбасс