На Рівненщині затримали зловмисника, який ошукав жінку на 55 тисяч гривень

У вівторок ввечері поліцейські Рівненщини та Волині отримали орієнтування про чоловіка, який ошукав літню жінку.

Їй зателефонував невідомий та сказав, що донька потрапила в аварію. Щоб “вирішити питання”, він вимагав гроші. Згодом громадянка передала 55 тисяч гривень незнайомцю, який приїхав по них. Але невдовзі донька подзвонила і сказала, що з нею все гаразд. Тоді жінка зрозуміла, що її ошукали, і звернулася до поліції.

Патрульні отримали орієнтування і ймовірний напрямок руху шахрая. Тож одразу почали пошуки, перевіряючи пасажирів на дорожній станції.

Підозрюваного знайшли в одному з рейсових автобусів та передали слідчим.

Дякуємо колегам за службу

Запам’ятайте! Якщо вам дзвонять невідомі та просять гроші — не поспішайте! Перевіряйте інформацію та одразу телефонуйте в поліцію за номером 112/102.

Патрульна поліція Рівненської області