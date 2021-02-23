У Мукачеві затримано двох чоловіків, що входять в кримінальне коло так званого злодія в законі на прізвисько Умка

Про затримання у Мукачеві повідомив журналіст Віталій Глагола, пише Depo.Закарпаття.

За інформацією Глаголи, у понеділок, 22 лютого, у Мукачеві затримали двох чоловіків, що входять в кримінальне коло так званого злодія в законі на прізвисько Умка.

Затримали чоловіків за розбій, але СБУ задокументовано низку злочинів, скоєних цією групою в Мукачеві та області.

Вожночас ватажок групи наразі переховується. Його шукають.