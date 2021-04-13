Жителя Сумщины будут судить за распространение антиукраинской пропаганды в сети

В Сумской области 44-летнего мужчину будут судить за то, что он распространял в интернете антиукраинскую пропаганду.

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что злоумышленником оказался житель Конотопа. Он публиковал в сети материалы, которые, в частности, содержали призывы изменить государственные границы Украины.

Также, по данным прокуратуры, пропагандист неоднократно распространял в запрещенной в Украине соцсети контент, который содержал публичные призывы к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в стране с целью присоединения к России.

Во время обысков дома у интернет-провокатора были изъяты компьютеры и мобильные устройства, доказывающие его причастность к совершению преступления. // Думская