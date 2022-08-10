Жителя Житомирщини засудили до 7 років 6 місяців за смертельне побиття співмешканки

Прокурори Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення та довели у суді вину місцевого жителя у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України). Вироком суду йому призначене покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців.

Прокурори у суді надали достатньо доказів, що злочин скоїв 42-річний житель Коростенського району у серпні 2020 року.

Того дня обвинувачений спільно з потерпілою, своєю співмешканкою, разом вживали алкогольні напої. Коли спиртне закінчилося, 33-річна жінка висловила бажання ще продовжити «святкування». Однак фігуранту справи це не сподобалося, бо вважав, що жінці вже вистачить. Унаслідок цього між ними виникла суперечка. Аби довести свою правоту, засуджений, крім слів, застосував ще й силу, заподіявши потерпілій численних побоїв. Побивши жінку до нестями, зловмисник залишив її у хаті, а сам пішов до сусідки й далі вживати спиртне.

Уже вночі потерпілій викликали швидку допомогу, однак медики констатували смерть.

Після оголошення вироку суду обвинуваченого відразу помістили під варту.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури