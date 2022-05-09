Ще 4 роки проведе у в’язниці невиправний грабіжник-рецидивіст з Хмельницького

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав 41-річного хмельничанина винним у вчиненні грабежу та викраденні офіційних документів (ч. 2 ст. 186, ч. ч. 1, 3 ст. 357 Кримінального кодексу України).



Раніше судимий чоловік помітив на залізничному вокзалі хлопця зі спортивною сумкою, який рухався до перону.



Прослідувавши за потерпілим, зловмисник вирвав у нього сумку, в якій були особисті речі, документи та 17 тис грн.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду грабіжника засуджено до 4 років 1 місяця позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури