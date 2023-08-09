Здала агенту ФСБ геодані промислових об’єктів та шкіл Бахмута – зрадницю засуджено до 9 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури Дружківським міським судом ухвалено вирок мешканці м. Бахмута за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що протягом травня-червня 2022 року 18-річна дівчина передавала представнику фсб рф дані про розташування підрозділів ЗСУ на території м. Бахмута та його околиць. Співробітник силового відомства окупантів вийшов на громадянку України й повідомив, що збирає дані про місця дислокації українських військових, щоб вночі російська армія наносила удари по цих об’єктах.

З ідеологічних переконань та бажання наживи вона погодилася на співпрацю та 14 разів передала агенту кремля відомості воєнного характеру. На скріншотах з «Google Maps» дівчина відмічала, зокрема, промислові об’єкти, водосховище й навчальні заклади. За надані послуги інформаторка отримала на банківську картку «винагороду» в розмірі 960 грн.

На вирок суду вона чекала під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора