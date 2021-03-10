Понад 5 років ув’язнення за хабар – прокуратура довела вину посадовця ДСНС у вчиненні корупційного злочину

За активної позиції Закарпатської обласної прокуратури колишнього начальника одного з відділів УДСНС України в Закарпатській області визнано винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та засуджено до реальної міри покарання.

Прокурором у суді доведено, що чоловік, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вимагав та одержав від директора товариства хабар за сприяння у погодженні актів прийняття до експлуатації систем протипожежного захисту та виконаних робіт із вогнезахисної обробки кількох об’єктів санаторію у с. Кваси на Рахівщині. Безперешкодне оформлення такої дозвільної документації засуджений «оцінив» у 21 тисячу гривень.

Службовця викрили після одержання другої частини неправомірної вигоди. Вже наприкінці 2019 року вироком Ужгородського міськрайонного суду його засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Відтоді громадянин неодноразово подавав скарги до судів апеляційної та касаційної інстанції, намагаючись поновити пропущені ним строки на оскарження вироку. У цьому йому відмовили, а вирок суду першої інстанції наразі набув законної сили.

Так, колишнього посадовця-корупціонера засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з функціями представника влади, строком на 3 роки та з конфіскацією усього майна.

Наголошуємо, що прокуратура системно працює над виявленням фактів корупції та підтриманням публічного обвинувачення щодо осіб, які вчиняють такі правопорушення. Звертаємо увагу громадян на неприпустимість таких злочинів та можливі реальні терміни ув’язнення за них, як це передбачає кримінальне законодавство.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури