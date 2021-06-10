На Львівщині викрили підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито осіб, які займалися незаконним виробництвом та реалізацією алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, жителі Львівщини організували підпільний цех в одному із населених пунктів Жовківського району, де незаконно виготовляли фальсифікат горілки українських виробників із підробленими марками акцизного податку.

Готовий товар згодом реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні.

Під час проведення обшуків вилучено близько 1 т спирту, 11 десятилітрових коробок з готовою продукцією без жодних маркувань, близько 500 пляшок фальсифікованих горілчаних виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, понад 3000 підроблених марок акцизного податку, пусту тару, корки, етикетки тощо.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області, оперативний супровід – управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури