Жителю Краматорська оголошено підозру у нападі на поліцейського

З метою уникнути відповідальності чоловік вдарив поліцейського при виконанні ним службових обов’язків. Нападника затримано, йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.

4 грудня екіпаж батальйону патрульної поліції Краматорська та Слов’янська отримав повідомлення про сварку між чоловіком і дружиною.

По прибуттю на виклик поліцейських зустріла заявниця, яка повідомила, що її чоловік знаходиться в стані алкогольного сп’яніння та конфліктує. Агресор розбив вікна її квартири та пошкодив чуже майно.

У цей час до місця події під’їхав чоловік, який чинив сварку. Побачивши поліцейських, він почав нецензурно висловлюватися та намагався втекти, перебуваючи за кермом автомобіля Nissan.

Патрульні наздогнали та зупинили авто з правопорушником. Під час спілкування поліцейські намагалися заспокоїти чоловіка. Однак при оформленні адміністративних матеріалів за вчинення низки правопорушень зловмисник вдарив поліцейського, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Нападника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відносно фігуранта поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Краматорське районне управління поліції Донецької області