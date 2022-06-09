Житомирські поліцейські оголосили підозру ще одній колаборантці

Під час досудового розслідування було встановлено, що жителька обласного центру у спілкуванні з сусідами закликала до підтримки росії та її збройних формувань.

Викрили жінку у публічній підтримці агресії рф відносно України дізнавачі поліції спільно зі співробітниками УСБУ області та за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування було встановлено, що пенсіонерка публічно заявляла жителям багатоповерхівки, в якій проживає, що росія не здійснює збройну агресію проти України, вона закликала підтримувати рішення та дії держави-агресора та збройних формувань рф.

6 червня дізнавачі Житомирського райуправління поліції спільно зі співробітниками УСБУ провели санкціонований обшук за місцем проживання житомирянки та вилучили ймовірні свідчення її протиправної діяльності.

8 червня дізнавачі поліції оголосили жінці про підозру за ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вона визнала свою провину.

Нагадаємо, 27 травня правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо житомирянки та оголосили про підозру жителю Чоповицької громади у колабораційній діяльності.

Відділ комунікації поліції Житомирської області