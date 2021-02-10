Житомирські правоохоронці перекрили міжрегіональний наркотрафік

Зловмисники налагодили виготовлення амфетаміну у столиці, постачали до Житомирщини та розповсюджували на території Житомирської та Хмельницької областей. Злочинну групу наркодилерів викрили оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції.

У 2020 році працівники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, в рамках відпрацювань по боротьбі зі злочинами у сфері наркообігу, виявили, що на території Житомирщини діє організована злочинна група.

У результаті перевірки встановлено, що 40-річний мешканець Любарського району Житомирської області, який в минулому проживав у Києві, є організатором кримінальних оборудок з наркотиками. До злочинної діяльності чоловік залучив свою співмешканку та кількох місцевих жителів.

Зловмисники обладнали у квартирі в Києві лабораторію, де виготовляли амфетамін оптовими партіями. Через підконтрольних дилерів готову психотропну речовину збували на Житомирщині та сусідній Хмельниччині.

Експертиза товару, придбаного правоохоронцями на оперативних закупках, підтвердила, що речовина – це амфетамін.

Спільними силами працівників внутрішньої безпеки НПУ, детективів слідчого управління та поліції особливого призначення ГУНП у Житомирській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, діяльність міжрегіональної злочинної групи припинено. Після зустрічі організатора та «варщика», на якій було передано партію психотропу, обох зловмисників затримано.

На санкціонованих обшуках вилучено амфетамін, марихуану, прекурсори, обладнання, а також боєприпаси, грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони.

Наразі в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримано організатора та його спільника, їм готується вручення підозри за ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників злочинної групи.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України