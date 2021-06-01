Житомирські слідчі оголосили підозру службовцю підприємства у розтраті майна на ₴5,4 млн.

Встановлено, що 33-річний житомирянин, перебуваючи на посаді начальника газонаповнювальної станції, організував відвантаження стороннім особам понад 400 тонн скрапленого газу.

У ході досудового розслідування з’ясовано, що у лютому 2018 року між підприємством, на якому працював чоловік, та двома товариствами було укладено договори про приймання, зберігання та видачу скрапленого газу.

Упродовж кількох місяців 2018 року начальник газонаповнювальної станції давав вказівки своїм підлеглим відвантажувати скраплений газ нібито для підприємств, з якими було укладено угоди. Причому, чоловік знав, що насправді паливо не буде доставлено до цих товариств. Таким чином за допомогою спеціалізованих автоцистерн з території підприємства вивозився скраплений газ та передавався стороннім особам.

Після кожного такого завантаження транспортних засобів керівник станції отримував від працівників примірники відповідних товарно-транспортних накладних. Утім, до бухгалтерії ці документи не надавав, аби приховати свою злочинну діяльність.

Слідством встановлено, що чоловік, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив ввірений йому скраплений газ у загальній кількості понад 425 тонн на загальну суму понад 5,4 млн гривень.

Підозру, оголошену фігурантові за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі поліції направили за місцем проживання чоловіка засобами поштового зв’язку, оскільки він переховується від правоохоронних органів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими господарського відділу Слідчого управління ГУНП в області за оперативного супроводу регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Законодавством вказані протиправні дії, вчинені в особливо великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області