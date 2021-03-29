Житомирянку судитимуть за торгівлю малолітніми «моделями»

Житомирською обласною прокуратурою 25.03.2021 скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом торгівлі малолітніми, вчиненої жителькою Овруча (ч. 3 ст. 149 КК України).

Як нещодавно повідомлялося, кримінальні правопорушення скоював сімейний тандем – матір та її син, жителі міста Овруча.

Обираючи сім’ї з економічною скрутою, 58-річна «менеджерка» кримінального бізнесу переконувала матерів малолітніх дівчаток, що необхідні моделі для рекламування дитячого одягу. До того ж, за послуги виплачували гроші та «дарували» одяг.

Фотосесії дітей проводив її син, в обладнаній під фотостудію кімнаті власного помешкання. Для цього малолітні дівчата одягали прозорий відвертий одяг, а фото (судовою експертизою визнано як продукцію порнографічного змісту), викладав у мережі Інтернет на спеціальному сайті для платного перегляду, за що одержував гроші.

Нагадаємо, дії «фотографа» також кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України, матеріали виділені в окреме провадження, розслідувані та наразі розглядаються у суді.

Тепер судитимуть й матір-спільницю, яка тривалий час, з метою уникнення кримінальної відповідальності, переховувалася та 11.03.2021 була затримана. Наразі жінці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводило Головне управління Нацполіції в області за оперативного супроводу відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Житомирській області.

Публічне обвинувачення у суді здійснюватиме Житомирська обласна прокуратура. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // RuporZT