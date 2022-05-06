Жорстоке вбивство жінки на Берегівщині – суд ухвалив вирок її племіннику

За публічного обвинувачення Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури жителя Берегівщини засуджено за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталася у с. Веряця 11 січня цього року.

Встановлено, що того вечора між обвинуваченим та його тіткою виник конфлікт, у результаті якого племінник наніс жінці удари сокирою та близько двох десятків ножових поранень. Безпосередньою причиною смерті потерпілої стала повна ампутація голови.

Після скоєного особу оперативно знайшли та затримали правоохоронці. За рішенням суду до нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання у спеціальному медичному закладі із суворим наглядом у Дніпрі. Це спричинено наявністю у закарпатця інвалідності внаслідок психічного розладу. Наразі ж суд ухвалив вирок щодо призначення йому покарання у виді застосування примусових заходів медичного характеру – госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом. Там він перебуватиме і проходитиме лікування до повного одужання.

Набрання вироком законної сили очікується.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури