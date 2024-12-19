Жорстоке вбивство чоловіка у Дрогобичі – підозрюваного взято під варту

За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Стебника в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, у грудні цього року у Дрогобичі підозрюваний вбив свого 34-річного товариша.

Попередньо, в той вечір чоловіки перебували в гостях. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого фігурант побив знайомого. Зокрема, завдав численні удари по тілу мотикою, яку знайшов у квартирі, а також руками та ногами.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Після цього чоловік сам зателефонував в поліцію та повідомив, що нібито знайшов потерпілого у такому стані на вулиці та переніс його у помешкання для надання допомоги.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи визначення застави.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури