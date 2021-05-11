На Сумщині взято під варту підозрюваного в резонансному вбивстві

За клопотанням Охтирської окружної прокуратури рішенням суду підозрюваному в скоєнні вбивства обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Після затримання 31-чоловік визнав свою причетність до злочину.

Йдеться про подію, що сталась 6 червня 2017 року в м. Охтирка Сумської області.

Тоді до приміщення Української національної лотереї по вул. Армійська, 74 о 1 год 24 хв зайшов чоловік у масці та вистрілив у одного із відвідувачів закладу. Нападник втік. Від отриманого поранення 48-річний місцевий житель помер на місці події. З того часу тривали оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи зловмисника та його розшук. Завдяки спільним зусиллям прокуратури та поліції вдалось встановити обставини вбивства та 7 травня 2021 року затримати особу, причетну до злочину.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, повідомляє пресслужба обласної прокуратури. // Панорама