В Житомире из-за слитых в реку нечистот массово гибнет рыба

Рыбоохранный патруль совместно с экологами составляют акты и подсчитывают убытки.

В Житомире из-за аварии на главной канализационной насосной станции нечистоты попали в реку Тетерев, в результате чего произошел мор рыбы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.

По его словам, 6 августа в результате аварии затопило машинный зал главной канализационной насосной станции города. Все насосное оборудование вышло из строя, а нечистоты попали в реку.

«Задача электронасосов – скачивать стоки со всего города и отправлять на очистные сооружения. Были сильные осадки, и наша главная канализационная насосная станция не смогла принять столько воды. По расчетам, насосная станция может вытянуть 5-5,5 тыс. кубических метров в час. Очевидно, пришло больше. И нам пришлось открыть сброс в реку», — отметил Никитин.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа и работники лаборатории предприятия «Житомирводоканал» постоянно проводят забор проб воды в реке Тетерев для лабораторных исследований и определения содержания загрязняющих веществ.

«Был сделан забор воды. Результаты будут через 5 суток. Но стоит отметить, что показатели кислорода в воде ухудшились. Сбросы в реку продолжаются», — сказал директор водоканала.