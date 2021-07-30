Мешканець Чернігівщини підозрюється у сексуальному насильстві відносно 13-річної дівчини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю, за фактом вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 3 ст. 153 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запросив до себе додому 13-річну дівчину, яка раніше систематично прибирала його оселю за грошову плату. Надалі він вчинив щодо неї сексуальні дії, завдавши близько 10 ударів по голові з метою подолання її опору.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він перебуває у ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури