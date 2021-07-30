Мешканець Чернігівщини підозрюється у сексуальному насильстві відносно 13-річної дівчини

Опубликовано

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю, за фактом вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 3 ст. 153 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запросив до себе додому 13-річну дівчину, яка раніше систематично прибирала його оселю за грошову плату. Надалі він вчинив щодо неї сексуальні дії, завдавши близько 10 ударів по голові з метою подолання її опору.

Наразі суд обрав підозрюваному  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він перебуває у ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури

Like

Метки:

Читайте также: