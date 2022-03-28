За вбивство з особливою жорстокістю малолітньої падчірки та побиття її сестри судитимуть мешканця Ужгородщини

Ювенальними прокурорами Закарпатської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо мешканця с. Паладь-Комарівці за фактом вбивства своєї малолітньої падчірки з особливою жорстокістю (п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України) та спричинення умисних легких тілесних ушкоджень іншій падчірці (ч. 1 ст. 125 КК України).

Трагічна подія сталася 2 жовтня 2021 року. За даними слідства, чоловік напідпитку влаштував сварку зі своєю дружиною. Потерпіла дівчинка при цьому намагалася уникнути конфлікту і пішла з дому. Обвинувачений наздогнав дитину на подвір’ї та затягнув назад до будинку, де почав її бити, зокрема і дерев’яною ніжкою столу. Експертиза підтвердила: дівчинка отримала не менше 75 ударів, від чого загинула на місці злочину.

На момент вчинення злочину в будинку, серед інших, перебувала ще одна падчірка чоловіка, 5-річна дівчинка. Зафіксовано, що тоді ж він наніс легкі тілесні ушкодження і їй.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Закарпатській області. Найбільш суворим покаранням за вказаний злочин, як передбачає законодавство, є довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури