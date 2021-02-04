На Одещині на хабарі затримали посадовицю міграційної служби

Слідчими ТУ ДБР у місті Миколаєві затримано старшу інспекторку одного з відділів ГУ ДМС України в Одеській області під час одержання неправомірної вигоди.

За попередньою інформацією, посадовиця вимагала 1200 доларів США за сприяння, прискорення та видачу посвідки на постійне проживання на території України іноземним громадянам.

4 лютого 2021 року особу затримано під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 700 доларів США у м. Одеса в порядку ст. 208 КПК України. Неправомірна вигода виявлена та вилучена.

Попередня кваліфікація: вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманій та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура. Оперативний супровід — УСР в Одеській області ДСР Нацполіції.

ДБР