Висунуто обвинувачення в держзраді киянину, який працював на розповсюдження «кремлівських наративів»
Вінницькою обласною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Києва, який обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Встановлено, що громадянин України тривалий час підтримував зв’язки з керівником та власником інтернет-видання, забороненого в Україні рішенням РНБО, та протиправна діяльність якого розслідується в окремому кримінальному провадженні.
За його пропозицією обвинувачений здійснював підбір осіб, аби за грошову винагороду залучити їх до виготовлення та публікації тенденційного інформаційного контенту, завуальовано поданого в інтересах російської федерації на шкоду інформаційній безпеці України та дискредитацію її органів державної влади. Також підібрані особи мали сформувати так званий «пул експертів», які в інформаційному просторі України мали розповсюджувати «кремлівські наративи».
Відповідно до санкції статті, за вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Вінницької обласної прокуратуриTweet