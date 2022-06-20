Висунуто обвинувачення в держзраді киянину, який працював на розповсюдження «кремлівських наративів» 

Вінницькою обласною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Києва, який обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Встановлено, що громадянин України тривалий час підтримував зв’язки з керівником та власником інтернет-видання, забороненого в Україні рішенням РНБО, та протиправна діяльність якого розслідується в окремому кримінальному провадженні.

За його пропозицією обвинувачений здійснював підбір осіб, аби за грошову винагороду залучити їх до виготовлення та публікації тенденційного інформаційного контенту, завуальовано поданого в інтересах російської федерації на шкоду інформаційній безпеці України та дискредитацію її органів державної влади. Також підібрані особи мали сформувати так званий «пул експертів», які в інформаційному просторі України мали розповсюджувати «кремлівські наративи».

Відповідно до санкції статті, за вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури