Житель Борисполя зберігав у гаражі арсенал бойових припасів

У Борисполі 48-річний місцевий житель зберігав в гаражному приміщенні та вдома бойові припаси. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці провели обшуки у гаражному приміщенні та за місцем проживання фігуранта. Було виявлено та вилучено близько 300 набоїв різного калібру, корпус гранати РГН з підривачем типу УДЗ, артилерійські снаряди та гранатометний постріл.

Поліцейські Бориспільського управління поліції Київщини затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Київської області