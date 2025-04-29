Житель Черкаського району убив односельчанина через ревнощі

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно жителя с. Хацьки Черкаського району, який вбив свого односельчанина (ч. 1 ст. 115 КК України).

Розслідуванням установлено, що на початку грудня минулого року у вечірній час доби 37-річний чоловік, перебуваючи на території приватного домоволодіння знайомого у с. Хацьки Черкаського району, на ґрунті ревнощів до своєї жінки наніс один удар ножем у груди малознайомому чоловіку.

Унаслідок протиправних дій нападника 35-річний чоловік помер на місці вчинення злочину. Після скоєного зловмисник відтягнув тіло потерпілого до лісового масиву та сховав його там.

У подальшому очевидці даної події викликали працівників поліції, які виявили тіло чоловіка у лісосмузі.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Пресслужба Черкаської обласної прокуратури

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури