Житель Чернігова перерахував за неіснуючий товар 60 тисяч гривень

Поліцейські наполегливо рекомендують мешканцям Чернігівщини бути обачними під час покупок в соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень.

Вчора до поліції звернувся 38-річний мешканець Чернігова. На сайті безкоштовних оголошень чоловік знайшов пропозицію про продаж двигуна для авто за привабливою ціною.

Він одразу ж зв’язався з «продавцем», який запевнив, що товар в наявності, та попросив перерахувати на банківський рахунок всю суму за товар наперед. Покупець погодився і відправив незнайомцю близько 60 тисяч гривень. Після цього зв’язок із «продавцем» обірвався. Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся по допомогу до поліції.

Поліція Чернігівської області закликає громадян: щоб не потрапити на гачок шахраїв, розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте і особисто оглянете його. Особливу недовіру має викликати надміру привабливий зміст оголошень.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області