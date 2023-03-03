Житель Харківщини забив до смерті свого помічника по господарству

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 51-річного чоловіка в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Засудженому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що в березні 2020 року в с. Олександрівка Лозівського району між господарем домоволодіння та іншим чоловіком, який допомагав йому по господарству, стався конфлікт. Господар домоволодіння, побачивши, що помічник не виконав його доручення, вдарив його, від чого той впав на землю.

Зловмисник продовжив бити потерпілого та наніс йому не менше 18 ударів по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у медичному закладі.

У судовому засіданні чоловік вину не визнав. Пояснив, що лише три рази ударив потерпілого, так як той не напоїв худобу.

До кримінальної відповідальності 51-річний чоловік притягається не вперше — раніше він вже відбував покарання за вбивство.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура