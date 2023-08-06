Житель Сарненського району віддав шахраям понад 44 тисячі гривень

Повідомлення про продаж сучасного мобільного ґаджета за привабливою ціною 23-річний чоловік побачив на одному із сайтів безкоштовних оголошень. Не зволікаючи, вирішив його придбати.

На цій же платформі розпочав спілкування із продавцем, але той запропонував перейти на інший месенджер: як наголошують кіберполіцейські так робити не рекомендується.

Обов’язкова умова покупки — передоплата 50% від вартості: 10 000 гривень чоловік переказав на банківську картку, вказану продавцем.

Після цього «продавець» почав вимагати повну оплату, як гарантію того, що чоловік його не ошукає: іще 10 000 гривень покупець перерахував на новий рахунок, адже попередній аферист видалив із переписки.

Зрозумівши, що жертва легко «йде на контакт», шахрай запевнив, що не отримав перерахованих коштів — тому потрібні гарантії. Тож покупець знову переказав двома платежами 20 тисяч.

Та зловмисник не зупинявся: нібито через проблеми на складі, потрібні додаткові гроші. Тому чоловік переказав шахраям іще 4500 гривень кредитних коштів.

Потерпілий втратив загалом 44 500 гривень, а бажаного телефону так і не отримав. До слова, жодного разу псевдопродавець не запитав, в яке місто та відділення пошти відправляти товар.

За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян:

здійснюйте покупки лише на перевірених інтернет-ресурсах;

оплачуйте товар готівкою у відділенні служби доставки, перевіривши вміст посилки.

Бережіть свої заощадження!

Відділ комунікації поліції Рівненської області