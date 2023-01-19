У Кам’янському 13-річну дівчинку жорстоко побив п’яний вітчим

До лікарні з тяжкими травмами потрапила 13-річна дівчинка з Кам’янського, яку побив п’яний вітчим.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на завідувача Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Ларису Биданцеву.

Увечері 17 січня за медичною допомогою звернулася мама побитої дівчинки. На виклик одразу ж вирушила бригада Центральної підстанції Кам’янської станції обласного центру ЕМД та МК.

Як з’ясувалося, п’яний вітчим побив дитину у «виховних» цілях. Дівчинка отримала відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рвану рану губи, забій грудної клітки та закритий перелом кісток лівої кисті. Їй надали допомогу на місці, після чого пацієнтка була доставлена до регіонального медичного центру сімейного здоров’я у Дніпрі.