Житель Хмельницького району вимагав у знайомої продати майно та «поділитися» заробітком

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури 51-річному жителю Хмельницького району повідомлено про підозру за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, чоловік вимагав у знайомої продати 6 га землі вартістю пів мільйона гривень. За планом підозрюваного половину цієї суми жінка мала віддати йому. У разі відмови, погрожував застосувати фізичне насильство до неї та її дітей. Під час наступної розмови зменшив суму до 200 тисяч.

Побоючись за свою безпеку та безпеку дітей, потерпіла передала підозрюваному зазначену суму.

Чоловіка затримано правоохоронцями одразу після отримання коштів в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури